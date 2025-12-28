Određen jednomjesečni pritvor dekanu Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Općinski sud u Sarajevu je donio odluku po zahtjevu Tužilaštva Kantona Sarajevo da će dekan Stomatološkog fakulteta Muhamed Ajanović ostati najmanje mjesec dana u pritvoru.

Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim je osumnjičenom Muhamedu Ajanoviću određen jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, kao i primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, u skladu s Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Pritvor je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali i zbog postojanja bojazni da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo, navodi se u odluci Općinski sud u Sarajevu, donesenoj u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH.

U istom predmetu, prema osumnjičenoj inspektorki Dalili Hakalović izrečene su stroge mjere zabrane. Sud je utvrdio postojanje osnovane sumnje da je počinila krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, te joj zabranio sastajanje i kontaktiranje, neposredno ili posredno, sa svjedocima, kao i prilazak svjedocima na udaljenost manju od 100 metara.

Dalili Hakalović zabranjen je i svaki kontakt s ostalim osumnjičenima u ovom predmetu, uključujući osobe inicijala M.A. i A.M. Dž. V.

Sud joj je izrekao i mjeru zabrane obavljanja službenih dužnosti, kojom se privremeno suspenduje s pozicije inspektora u Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Dodatno, određena je i mjera zabrane posjećivanja određenih mjesta, pa osumnjičena ne smije boraviti u službenim prostorijama Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao ni u prostorijama Stomatološkog fakulteta i Stomatološkog kliničkog centra.

Iz suda je saopćeno da će izrečene mjere zabrane ostati na snazi sve dok sud ne donese drugačiju odluku, dok se krivični postupak protiv osumnjičenih nastavlja.