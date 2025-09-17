Raspisana potjernica za Arminom Berhamovićem, osumnjičenim članom grupe “Panter”

Općinski sud u Sarajevu raspisao je potjernicu za Arminom Berhamovićem, osumnjičenim članom grupe “Panter”, zbog više krivičnih djela među kojima su nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, narušavanje sigurnosti i nepovredivosti doma, potvrđeno je za Detektor iz ovog suda.

Prethodno je Berhamoviću, zajedno s osnivačem grupe Ahmedom Džinovićem i Semirom Sultanovićem, određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na svjedoke i ometanja istrage. Njegov branilac je naveo da se Berhamović trenutno nalazi u Austriji.

Za druge osumnjičene određene su mjere zabrane. Alenu i Jasminu Hadžiću te Aldinu Čančaru zabranjeno je napuštanje boravišta, međusobno komuniciranje, sastajanje sa ostalim osumnjičenim, kao i prilazak jednih drugima na udaljenosti manjoj od 50 metara. Ismetu Porobiću i Lajli Sultanić izrečena je mjera zabrane sastajanja te obaveza redovnog javljanja nadležnim organima.

Na ročištu za određivanje pritvora postupajuća tužiteljica Alma Džinović pojasnila je da je Udruženje “Panter”, sa sjedištem u Ključu, aktivno od 2022. godine do hapšenja osumnjičenih. Prema njenim riječima, djelovali su prvo na području Unsko-sanskog kantona, a kasnije i u Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu.

“Osnivač organizacije je Ahmed Džinović, a grupa je djelovala putem aplikacije Telegram. On je odlučivao o akcijama, a u grupi je bilo više članova”, rekla je tužiteljica. Dodala je kako istraga nije pokazala da su nad maloljetnicima počinjena krivična djela, već da su osumnjičeni otvarali lažne profile na društvenim mrežama, predstavljali se kao maloljetnici i nakon toga pribjegavali nasilničkom ponašanju.