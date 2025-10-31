Određen pritvor za osam osoba zbog trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja maloljetnica

RTV SLON

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih policijskih službenika Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Dževada Požegića, te osumnjičenih Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio je rješenje kojim je osumnjičenima određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Na temelju dokaza prikupljenih u toku istrage koju vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su svi osumnjičeni počinili krivična djela za koja se protiv njih vodi istraga.
Pritvor prema osumnjičenima je određen iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačke b) i c) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno jer postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja krivičnog djela.

