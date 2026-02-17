Održan sastanak s predstavnicima naftnog sektora u FBiH

Nedžida Sprečaković
Održan sastanak s predstavnicima naftnog sektora u FBiH
Održan sastanak predstavnika Federalnog ministarstva industrije, energije i rudarstva s predstavnicima naftnog sektora u FBiH

Sastanak s predstavnicima naftnog sektora u Federaciji BiH održan je uz učešće federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog ministra trgovine Amira Hasičevića, koji su s predstavnicima naftnih kompanija razgovarali o stanju na tržištu i sigurnosti snabdijevanja.

U fokusu razgovora bila su aktuelna kretanja u sektoru nafte i naftnih derivata, s posebnim osvrtom na stabilnost tržišta i urednost isporuke goriva građanima i privredi. Predstavnici kompanija iznijeli su pregled trenutnih izazova u poslovanju, kao i procjene daljih trendova u prometu i distribuciji derivata na području Federacije.

Sastanak s predstavnicima naftnog sektora u Federaciji BiH okupio je i predstavnike Operater Terminali Federacije i Naftnih terminala Federacije, koji su naglasili spremnost da u okviru svojih kapaciteta pruže podršku distributerima, naročito u logističkim i operativnim segmentima lanca snabdijevanja.

Razgovarano je i o trgovačkim maržama, markiranju goriva te drugim otvorenim pitanjima iz nadležnosti dva federalna resora. Ove teme su, prema navodima učesnika, važne za transparentnost tržišta i ujednačenu primjenu propisa u cijelom sektoru. Sastanak s predstavnicima naftnog sektora u Federaciji BiH dio je kontinuiranih konsultacija nadležnih institucija i privrednih subjekata.

