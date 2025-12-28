U Tuzli je ovog vikenda održana osma smotra najboljih mladih šahista Tuzlanskog kantona, u organizaciji Richmond Park Međunarodna škola Tuzla i Tuzlanski šahovski klub Sloboda. Turnir je i ove godine okupio učenike osnovnih škola iz svih gradova i općina Tuzlanskog kantona.

Takmičenje, koje je tokom godina preraslo u prepoznatljivu sportsku manifestaciju u Tuzla, ove godine je okupilo više od 150 učenica i učenika od prvog do devetog razreda osnovnih škola. Smotra je održana pod nazivom „BIJADER ATIĆ – ŠAHOVSKA LEGENDA TUZLE“, u znak sjećanja na jednog od najznačajnijih tuzlanskih šahista.

Na svečanom otvaranju prisutnima se obratio direktor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla, Sadmir Delić, istakavši da šah ima posebno mjesto u odgojno-obrazovnom procesu jer razvija logičko razmišljanje, strpljenje, koncentraciju, odgovornost i poštovanje prema protivniku. Naglasio je da učenici kroz šah uče planirati, ali i prihvatati pobjedu i poraz na sportski način. Delić je uputio i riječi zahvalnosti nastavnicima, mentorima i roditeljima, kao i organizatorima i sudijama koji su osigurali da turnir protekne u fer i prijateljskoj atmosferi.

U ime suorganizatora, predstavnik Tuzlanskog šahovskog kluba „Sloboda“ Adnan Karahmetović upoznao je učesnike s tehničkim detaljima i pravilima takmičenja, podsjetivši da se turnir tradicionalno održava osmu godinu zaredom.

Tokom dana odigran je veliki broj kvalitetnih i uzbudljivih partija, a regularnost turnira pratili su profesor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla Rusmir Jašarević, glavni sudija Nihad Sušić te pomoćni sudije Ishak Klopić, Armin Bijedić i David Tursunović.

Rezultati slijede

OSNOVNA ŠKOLA

I. razred – dječaci

1. mjesto: Bašić Mak

2. mjesto: Husić Anes

II. razred – djevojčice

1. mjesto: Babić Amila

2. mjesto: Hamzabegović Mejrem

II. razred – dječaci

1. mjesto: Beganovic Amar

2. mjesto: Kadić Dino

3. mjesto: Tomić Luka

III. razred – djevojčice

1. mjesto: Sušić Merjema

III. razred – dječaci

1. mjesto: Bajramović Irfan

2. mjesto: Tanović Benjamin

3. mjesto: Zahirović Namik

IV. razred – djevojčice

1. mjesto: Helić Amna

2. mjesto:Ilijazović Elma

3. mjesto:Subašić Lejla

IV. razred – dječaci

1. mjesto: Hodžić Ensar

2. mjesto: Parić Hamza

3. mjesto: Fajić Daris

V. razred – djevojčice

1. mjesto:Karahmetović Amina

2. mjesto: Fazlović Majra

3. mjesto: Čerkezović Sara

V. razred – dječaci

1. mjesto: Husanović Edi

2. mjesto: Softić Eman

3. mjesto: Memišević Viktor

VI. razred – djevojčice

1. mjesto: Sinanović Azrina

2. mjesto: Mujkić Emira

3. mjesto: Okić Amra

VI. razred – dječaci

1. mjesto: Hanić Harun

2. mjesto: Mujkić Muhamed

3. mjesto: Bećirović Tarik

VII. razred – djevojčice

1. mjesto: Konjić Merima

2. mjesto: Jahić Ema

3. mjesto: Sakić Amna

VII. razred – dječaci

1. mjesto: Kurbašić Džafer

2. mjesto: Hodžić Davud

3. mjesto: Babić Eldin

VIII. razred – djevojčice

1. mjesto: Skeledžić Sabina

2. mjesto: Omerašević Lejla

3. mjesto: Zejnilović Lamija

VIII. razred – dječaci

1. mjesto: Osmanhodžić Emin

2. mjesto: Aljić Harun

3. mjesto: Sušić Vedad

IX. razred – djevojčice

1. mjesto:Peštalić Lamija

IX. razred – dječaci

1. mjesto: Borčak Dino

2. mjesto: Huremović Kenan

3. mjesto: Ćurić Kenan