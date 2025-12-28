U Tuzli je ovog vikenda održana osma smotra najboljih mladih šahista Tuzlanskog kantona, u organizaciji Richmond Park Međunarodna škola Tuzla i Tuzlanski šahovski klub Sloboda. Turnir je i ove godine okupio učenike osnovnih škola iz svih gradova i općina Tuzlanskog kantona.
Takmičenje, koje je tokom godina preraslo u prepoznatljivu sportsku manifestaciju u Tuzla, ove godine je okupilo više od 150 učenica i učenika od prvog do devetog razreda osnovnih škola. Smotra je održana pod nazivom „BIJADER ATIĆ – ŠAHOVSKA LEGENDA TUZLE“, u znak sjećanja na jednog od najznačajnijih tuzlanskih šahista.
Na svečanom otvaranju prisutnima se obratio direktor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla, Sadmir Delić, istakavši da šah ima posebno mjesto u odgojno-obrazovnom procesu jer razvija logičko razmišljanje, strpljenje, koncentraciju, odgovornost i poštovanje prema protivniku. Naglasio je da učenici kroz šah uče planirati, ali i prihvatati pobjedu i poraz na sportski način. Delić je uputio i riječi zahvalnosti nastavnicima, mentorima i roditeljima, kao i organizatorima i sudijama koji su osigurali da turnir protekne u fer i prijateljskoj atmosferi.
U ime suorganizatora, predstavnik Tuzlanskog šahovskog kluba „Sloboda“ Adnan Karahmetović upoznao je učesnike s tehničkim detaljima i pravilima takmičenja, podsjetivši da se turnir tradicionalno održava osmu godinu zaredom.
Tokom dana odigran je veliki broj kvalitetnih i uzbudljivih partija, a regularnost turnira pratili su profesor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla Rusmir Jašarević, glavni sudija Nihad Sušić te pomoćni sudije Ishak Klopić, Armin Bijedić i David Tursunović.
Rezultati slijede
OSNOVNA ŠKOLA
I. razred – dječaci
1. mjesto: Bašić Mak
2. mjesto: Husić Anes
II. razred – djevojčice
1. mjesto: Babić Amila
2. mjesto: Hamzabegović Mejrem
II. razred – dječaci
1. mjesto: Beganovic Amar
2. mjesto: Kadić Dino
3. mjesto: Tomić Luka
III. razred – djevojčice
1. mjesto: Sušić Merjema
III. razred – dječaci
1. mjesto: Bajramović Irfan
2. mjesto: Tanović Benjamin
3. mjesto: Zahirović Namik
IV. razred – djevojčice
1. mjesto: Helić Amna
2. mjesto:Ilijazović Elma
3. mjesto:Subašić Lejla
IV. razred – dječaci
1. mjesto: Hodžić Ensar
2. mjesto: Parić Hamza
3. mjesto: Fajić Daris
V. razred – djevojčice
1. mjesto:Karahmetović Amina
2. mjesto: Fazlović Majra
3. mjesto: Čerkezović Sara
V. razred – dječaci
1. mjesto: Husanović Edi
2. mjesto: Softić Eman
3. mjesto: Memišević Viktor
VI. razred – djevojčice
1. mjesto: Sinanović Azrina
2. mjesto: Mujkić Emira
3. mjesto: Okić Amra
VI. razred – dječaci
1. mjesto: Hanić Harun
2. mjesto: Mujkić Muhamed
3. mjesto: Bećirović Tarik
VII. razred – djevojčice
1. mjesto: Konjić Merima
2. mjesto: Jahić Ema
3. mjesto: Sakić Amna
VII. razred – dječaci
1. mjesto: Kurbašić Džafer
2. mjesto: Hodžić Davud
3. mjesto: Babić Eldin
VIII. razred – djevojčice
1. mjesto: Skeledžić Sabina
2. mjesto: Omerašević Lejla
3. mjesto: Zejnilović Lamija
VIII. razred – dječaci
1. mjesto: Osmanhodžić Emin
2. mjesto: Aljić Harun
3. mjesto: Sušić Vedad
IX. razred – djevojčice
1. mjesto:Peštalić Lamija
IX. razred – dječaci
1. mjesto: Borčak Dino
2. mjesto: Huremović Kenan
3. mjesto: Ćurić Kenan