Održana sjednica Općinskog vijeća Kalesija: Usvojene odluke i zaključci o sigurnosti nakon oružane pljačke

RTV SLON
Foto: Općinsko vijeće Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija održalo je 12. redovnu sjednicu na kojoj je razmotreno trinaest tačaka dnevnog reda, uz donošenje niza odluka i informacija iz nadležnosti lokalne uprave.

Vijećnici su podržali odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Veterinarska stanica Kalesija“ d.o.o. za imenovanje članova Nadzornog odbora, i to Enise Živčić iz reda uposlenih te Šejle Hasanović iz reda osnivača. Saglasnost je data i za privremeno imenovanje Edisa Mešića za predsjednika Nadzornog odbora preduzeća.

Većinom glasova usvojene su odluke o zamjeni nekretnina, pečatu Općine Kalesija, načinu odabira i praćenju projekata organizacija civilnog društva po LOD metodologiji, kao i odluke o izmjenama regulacionog plana, unutrašnjoj organizaciji službi uprave te pravilniku o dodjeli stambenih jedinica za raseljena lica.

Vijećnici su prihvatili izvještaje i informacije o realizaciji akcionog plana za Rome, planu rekonstrukcije lokalnih puteva, mjerama zaštite i spašavanja, ispravnosti vode, suzbijanju zaraznih bolesti te stanje protivpožarne zaštite.

Posebna pažnja posvećena je Informaciji o okolnostima oružane pljačke zlatare u Kalesiji, identifikaciji počinitelja i sigurnosnoj procjeni, nakon čega su usvojeni zaključci kojima se traži jačanje policijskog prisustva, izrada procjene sigurnosnih rizika, popuna nedostajućeg kadra u Policijskoj upravi, planiranje sredstava za video nadzor u budžetu za 2026. godinu i formiranje stalnog vijećničkog tijela za sigurnost.

Vijeće je naglasilo da je sigurnost građana apsolutni prioritet te da će institucije djelovati koordinirano kako bi se izbjegla destabilizacija situacije u zajednici. Najavljeno je i razmatranje inicijativa za izmjene Krivičnog zakona s ciljem uvođenja strožijih sankcija za nasilje, teška krivična djela, zloupotrebu droga i nelegalno oružje. Za realizaciju usvojenih zaključaka zadužen je općinski načelnik.

