Oftalmološki centar dr. Jusufović dobio AKAZ certifikat kvaliteta u zdravstvu

Adin Jusufović
Oftalmološki centar dr. Jusufović odsada je certificiran i od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ).
“Sa zadovoljstvom obavještavamo sve naše cijenjene pacijente da je „Oftalmološki centar dr. Jusufović“ certificiran od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ). Ova certifikacija predstavlja potvrdu naše kontinuirane predanosti unapređenju kvaliteta rada, stalnom poboljšanju standarda i procedura, kao i pružanju sigurnih i kvalitetnih medicinskih usluga našim pacijentima.” poručili su iz ovog centra.

Iz Centra navode da certifikat potvrđuje ispunjavanje propisanih standarda kvaliteta, unapređenje procedura i usmjerenost na sigurnu i pouzdanu zdravstvenu uslugu. Pacijentima su se zahvalili na povjerenju, uz poruku da im je briga o zdravlju prioritet.

