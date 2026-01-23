Oglasio se Nikšić: “Dobro sam, hvala što brinete”

Adin Jusufović
nermin nikšić
Foto: Nermin Nikšić

Premijer FBiH oglasio se nakon informacije da je hospitalizovan.

“Zahvaljujem se svima na pozivima i porukama i brizi za moje zdravlje. Da odmah otklonim sve dileme, nisam na bolničkom liječenju i osjećam se dobro. Jučer sam proveo veći dio jutra obavljajući pretrage zbog zdravstvenih poteškoća koje su se pojavile ujutro. Nalazim se na kućnom liječenju, primam terapiju i nisam hospitaliziran. Očekujem nakon kontrole da ću od ponedjeljka biti opet u pogonu. 

Posao koji radim nažalost podrazumijeva stres, visoki tempo i stalne obaveze, što iscrpljuje organizam. Često i precijenimo granice našeg organizma što dovodi do situacije poput jučerašnje. 

Radi pojašnjenja, jučer sam u periodu kada sam bio u bolnici razgovarao i sa predsjedavajućim Doma naroda FBiH, g. Tomislavom Martinovićem te ga informisao o stanju. Nakon okončanja pretraga sam napustio bolnicu što g. Martinović nije znao jer se više nismo čuli.”

