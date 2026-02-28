Nikšić čestitao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je čestitku građankama i građanima povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

U čestitki se navodi:

„Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, upućujem iskrene čestitke svim Bosancima i Hercegovcima.“

Nikšić je istakao da je Dan nezavisnosti podsjetnik na historijski trenutak kada su građani Bosne i Hercegovine potvrdili državnost zemlje.

„Na Dan nezavisnosti se podsjećamo na trenutak kada su ljudi Bosne i Hercegovine svojim glasom za suverenu, nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, potvrdili njenu državnost i historijski kontinuitet. Opredjeljenje građana za slobodom i nezavisnošću u našoj domovini ostaje kao trajni zalog i pečat obnove stoljetnog sna Bosanaca i Hercegovaca za obnovom njene samostalnosti kao države svih njenih građana i naroda“, naveo je.

Premijer Federacije BiH naglasio je da 1. mart podsjeća i na odgovornost očuvanja mira i stabilnosti.

„Prvi mart nas podsjeća da sloboda nije bila samo jednostavan izbor, nego pravo za koje smo podnijeli ogromnu žrtvu. Zato je na nama odgovornost da čuvamo mir i stabilnost, štitimo ustavni poredak i teritorijalni integritet, jačamo institucije naše države i gradimo povjerenje među ljudima“, poručio je Nikšić.

U završnici čestitke istakao je važnost zajedničkog rada na izgradnji države.

„Vođeni naslijeđem vremena obnove nezavisnosti naše države, nastavimo zajedno njegovati i graditi Bosnu i Hercegovinu kao sigurnu, demokratsku i uspješnu državu – dom jednakih šansi za sve i jedinstva naših raznolikosti.“

Na kraju je građankama i građanima uputio poruku: „Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!“