Općina Banovići isplatila povećane podsticaje za svježe mlijeko bez kašnjenja

Općina Banovići izvršila je danas isplatu podsticaja za proizvodnju svježeg mlijeka za drugi kvartal 2025. godine. Za razliku od prošle godine, realizacija se odvija u skladu s obećanjem – ne samo da je iznos podsticaja povećan za 25 posto, već su sredstva isplaćena bez ijednog dana kašnjenja.

Kako navode iz Općine, ovakva dinamika isplata i povećanje izdvojenih sredstava predstavljaju jasnu poruku da lokalna zajednica ostaje snažan oslonac poljoprivrednim proizvođačima. Time se osigurava stabilnost proizvodnje, ali i podstiče njen daljnji razvoj.

Podsticaji su isplaćeni u skladu s javno dostupnim pravilnikom, a korisnici ih mogu očekivati u istim rokovima i u narednim kvartalima. Lokalna vlast poručuje kako će i u budućnosti raditi na jačanju poljoprivrede i stvaranju povoljnijih uslova za domaće proizvođače.