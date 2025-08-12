Općina Banovići isplatila povećane podsticaje za svježe mlijeko bez kašnjenja

Nedžida Sprečaković
Općina Banovići isplatila povećane podsticaje za svježe mlijeko bez kašnjenja
Općina Banovići isplatila povećane podsticaje za svježe mlijeko bez kašnjenja

Općina Banovići izvršila je danas isplatu podsticaja za proizvodnju svježeg mlijeka za drugi kvartal 2025. godine. Za razliku od prošle godine, realizacija se odvija u skladu s obećanjem – ne samo da je iznos podsticaja povećan za 25 posto, već su sredstva isplaćena bez ijednog dana kašnjenja.

Kako navode iz Općine, ovakva dinamika isplata i povećanje izdvojenih sredstava predstavljaju jasnu poruku da lokalna zajednica ostaje snažan oslonac poljoprivrednim proizvođačima. Time se osigurava stabilnost proizvodnje, ali i podstiče njen daljnji razvoj.

Podsticaji su isplaćeni u skladu s javno dostupnim pravilnikom, a korisnici ih mogu očekivati u istim rokovima i u narednim kvartalima. Lokalna vlast poručuje kako će i u budućnosti raditi na jačanju poljoprivrede i stvaranju povoljnijih uslova za domaće proizvođače.

pročitajte i ovo

Vijesti

/VIDEO/ Događaji koji su obilježili 12. avgust

Vijesti

Elektroprivreda BiH: Kupci uredno snabdjeveni električnom energijom

Vijesti

Otvoren javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje radnih mjesta

BiH

TOPLOTNI TALAS: Obaveza poslodavaca, inspekcije najavile pojačan nadzor

Vijesti

Hrvatska: Šefica zaključavala i ucjenjivala strane radnike

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]