Srušen dnevni red, vanredna sjednica Predstavničkog doma prekinuta bez rasprave o porukama iz FUP-a

Jasmina Ibrahimović

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta završena je jer nije bilo većine glasova za predloženi dnevni red.

Od neophodnih 50 glasova, za dnevni red je glasalo 40 zastupnika, 39 protiv i tri člana Doma su bila suzdražana.

Sjednicu je tražila opozicija, klubovi zastupnika SDA, DF-a i SBiH. U obrazloženju su naveli da su u javnosti objavljene SMS poruke pronađene u telefonu Vahidina Munjića, vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP), koje prema njihovim tvrdnjama, ukazuju na miješanje federalnog premijera Nermina Nikšića i njegovih saradnika u istrage i kadrovska imenovanja unutar policijskih i javnih institucija.

Osim premijera Nikšića, sjednici su prisustvovali i drugi članovi Vlade FBiH, Tužilaštva i POSKOK-a.

Predsjedavajući Doma Dragan Miković je odmah na početku sjednice ponudio dnevni red na glasanje, ali su inicijatori zasjedanja tražili da prehodno bude obavljena rasprava, što je i učinjeno.

Rasprava je bila burna, predsjedavajući je više puta prekidao diskusije.

Osnovni stavovi vladajuće većine su bili da sjednicu ne treba pretvoriti u sudnicu, slučaj je aktuelan na osnovu medijskih napisa i ničija krivica još nije dokazana.

Opozicije je insistirala da Federalnu upravu policije treba vratiti pod parlamentarni nadzor i da je afera koja je izbila u javnosti o ovom slučaju narušila sigurnosnu situaciju u Federaciji BiH, što su sve razlozi za opravdanost parlamentarne rasprave o tome.

Zaključujući sjednicu, Mioković je otvorio narednu, također vanrednu sjednicu Doma iako je ona bila prvobitno zakazana za danas u 15 sati. Predloženi dnevni red je gubitak radnih mjesta u Federaciji BiH u periodu decembar 2024. godine – septembar 2025.

Na početku ovog zasjedanja, zatraženom također od opozicije, minutom šutnje ili na drugi način je izražena počast žrtvama nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli.

