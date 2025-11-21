Srušen dnevni red, vanredna sjednica Predstavničkog doma prekinuta bez rasprave o porukama iz FUP-a

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta završena je jer nije bilo većine glasova za predloženi dnevni red.

Od neophodnih 50 glasova, za dnevni red je glasalo 40 zastupnika, 39 protiv i tri člana Doma su bila suzdražana.

Sjednicu je tražila opozicija, klubovi zastupnika SDA, DF-a i SBiH. U obrazloženju su naveli da su u javnosti objavljene SMS poruke pronađene u telefonu Vahidina Munjića, vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP), koje prema njihovim tvrdnjama, ukazuju na miješanje federalnog premijera Nermina Nikšića i njegovih saradnika u istrage i kadrovska imenovanja unutar policijskih i javnih institucija.

Osim premijera Nikšića, sjednici su prisustvovali i drugi članovi Vlade FBiH, Tužilaštva i POSKOK-a.

Predsjedavajući Doma Dragan Miković je odmah na početku sjednice ponudio dnevni red na glasanje, ali su inicijatori zasjedanja tražili da prehodno bude obavljena rasprava, što je i učinjeno.

Rasprava je bila burna, predsjedavajući je više puta prekidao diskusije.

Osnovni stavovi vladajuće većine su bili da sjednicu ne treba pretvoriti u sudnicu, slučaj je aktuelan na osnovu medijskih napisa i ničija krivica još nije dokazana.

Opozicije je insistirala da Federalnu upravu policije treba vratiti pod parlamentarni nadzor i da je afera koja je izbila u javnosti o ovom slučaju narušila sigurnosnu situaciju u Federaciji BiH, što su sve razlozi za opravdanost parlamentarne rasprave o tome.

Zaključujući sjednicu, Mioković je otvorio narednu, također vanrednu sjednicu Doma iako je ona bila prvobitno zakazana za danas u 15 sati. Predloženi dnevni red je gubitak radnih mjesta u Federaciji BiH u periodu decembar 2024. godine – septembar 2025.

Na početku ovog zasjedanja, zatraženom također od opozicije, minutom šutnje ili na drugi način je izražena počast žrtvama nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli.