Prijedlog o smanjenju akciza na gorivo ide po hitnoj proceduri

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH razmatra po hitnom postupku. Za hitnu proceduru glasala su 32 od 37 prisutnih zastupnika, dok je pet bilo protiv.

Prijedlog zakona podnio je zastupnik Saša Magazinović (SDP BiH), a njime se predviđa da Vijeće ministara BiH u slučaju poremećaja na tržištu ili drugog opravdanog razloga može donijeti odluku o privremenom smanjenju ili ukidanju akcize na naftne derivate, na period do šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Magazinović je tokom rasprave pojasnio da se dopunom zakona želi omogućiti brza reakcija institucija u situacijama kada dolazi do naglog rasta cijena goriva.

„Ovim zakonom daje se alat Vijeću ministara da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate“, kazao je Magazinović, dodajući da je hitna procedura potrebna zbog globalnih poremećaja na tržištu naftnih derivata.

Podršku prijedlogu dao je i zastupnik Branislav Borenović (PDP), koji je ocijenio da je izmjena Zakona o akcizama potrebna kako bi se pokušalo ublažiti rast cijena goriva i spriječiti njegov utjecaj na cijene drugih proizvoda.

„Ako ijedan zakon ima potrebu za hitnim postupkom, onda je to ovaj, kako bi se pokušalo zaustaviti divljanje cijena goriva koje ima lančanu reakciju na cijene proizvoda u cijeloj BiH“, rekao je Borenović.

S druge strane, predsjedavajuća Kluba zastupnika SNSD-a Sanja Vulić kazala je da su zastupnici te stranke protiv prijedloga zbog, kako je navela, nepoštovanja ustavnih nadležnosti.

„Ovo je tema za dvije vlade, Vladu Republike Srpske i Vladu Federacije BiH. Pokušaj pravljenja vlade od Vijeća ministara i pokušaj pravljenja skupštine BiH od Predstavničkog doma za nas je neprihvatljivo“, izjavila je Vulić.

Zastupnik Nihad Omerović (NiP) odbacio je te tvrdnje, ističući da se predloženim rješenjem ne oduzimaju nadležnosti entitetima, te da je riječ o zakonskom rješenju koje može pomoći i u budućim kriznim situacijama na tržištu.

Nakon rasprave zastupnici su odlučili da se prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, dok će se o samom zakonu i predloženom zaključku kojim se Dom naroda poziva da ga razmotri u najkraćem roku izjasniti nakon rasprave o ostalim tačkama dnevnog reda.