Nikšić: Pratimo situaciju na terenu, akcize privremeno idu dole

Nedžida Sprečaković
Nermin Nikšić, premijer FBiH. Vlada Federacije BiH/ Penzionera
Nermin Nikšić, premijer FBiH

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan sastanak posvećen aktuelnoj globalnoj krizi i njenom mogućem utjecaju na snabdijevanje naftom i naftnim derivatima na domaćem tržištu. Nakon sastanka medijima se obratio premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

Sastanku su, pored predstavnika federalne vlade, prisustvovali i predstavnici pet najvećih distributera nafte i naftnih derivata u Federaciji BiH, kao i predstavnici Terminala Federacije BiH te Željeznica FBiH.

Premijer Nikšić istakao je da nadležne institucije od početka krize prate stanje na tržištu i u saradnji s distributerima i inspekcijskim službama poduzimaju mjere kako bi se osigurala stabilna snabdjevenost gorivom.

Naglasio je da trenutne okolnosti na regionalnom tržištu dodatno utiču na potražnju, navodeći da su distributeri iz Federacije BiH značajan oslonac i za tržište Republike Srpske, posebno zbog ograničenja izvoza nafte i derivata iz Srbije. Uprkos globalnim poremećajima, istakao je da trenutno nema problema sa snabdijevanjem.

Nikšić je također podsjetio da Vlada Federacije BiH ne može utjecati na formiranje svjetskih cijena nafte, ali da činjenica da vozači iz susjednih zemalja dolaze u Bosnu i Hercegovinu kako bi natočili gorivo pokazuje da su cijene u BiH i dalje konkurentne u odnosu na region.

Dodao je i da je Vlada Federacije BiH uložila sredstva u sistem sondi kojim se prati stanje zaliha goriva na benzinskim pumpama, što nadležnim institucijama omogućava bolji uvid u snabdjevenost tržišta i bržu reakciju u slučaju eventualnih poremećaja.

 

