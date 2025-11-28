Bez entitetske većine, zaključci o BHRT-u poslani na usaglašavanje

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je Prijedlog zaključaka Komisije za saobraćaj i komunikacije u vezi s poslovanjem BHRT-a.

Komisija je Predstavničkom domu predložila usvajanje dva zaključka.

Jednim se predviđa da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nalaže Vijeću ministara BiH da se iz sredstava tekuće rezerve budžeta institucija BiH izdvoje sredstva za isplatu duga BHRT-a prema Elektroprivredi BiH i Sarajevogasu u iznosu od 1.655.000,00 KM.

Drugi predloženi zaključak predviđa da Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH da postupi po zaključku s 29. sjednice Predstavničkog doma, odnosno da u što kraćem roku dostavi u parlamentarnu proceduru Prijedlog odluke o visini RTV takse.

Zbog nepostojanja entitetske većine prilikom glasanja, predloženi zaključci upućeni su Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Tokom diskusije o navedenim zaključcima, poslanik Jasmin Emrić (NES-Za nove generacije) je kazao da su jučer na sjednici nadležne komisija još jednom naglasili potrebu da se ova situacija u BHRT-u mora riješiti i da se ne smije dozvoliti da ovaj javni emiter prestane sa radom.

– Sve ovo o čemu govorimo i ova ukupna finansijska slika ukazuje na to da je izvjestan kolaps BHRT-a – kazao je Emrić.

Po njegovim riječima, jedino jednokratno i kratkoročno rješenje je to „da visoki predstavnik primijeni svoje ovlasti, na isti način kao što je riješio obaveze u predmetu Viaduct, osigura sredstva u iznosu od 50 miliona KM za održivost BHRT-a“.

Poslanik Šerif Špago (SDA) je kazao da nema smisla da o ovako ozbiljnoj temi raspravljaju bez prisustva bilo koga iz Vijeća ministara BiH.

– Ali kao obavezu prema BHRT-u, javnom bosanskohercegovačkom servisu, servisu koji 80 godina postoji, mislim da je neozbiljno i od nas, u smislu predlaganja mjera, bez prisustva onih koji trenutno jedino mogu riješiti bilo kakve finansijske potrebe BHRT-a, a to je Vijeće ministara – kazao je Špago.

Poslanik Jasmin Imamović (SDP BiH) je upozorio da „imamo izrazito dramatičnu situaciju kad je u pitanju naš javni servis BHRT, koji u toj situaciji nije svojom krivicom, koji je u takvu situaciju doveden svjesnim kršenjem zakona“.

– To ne govorimo napamet, jer postoji o tome presuda Ustavnog suda i Vrhovnog suda Republike Srpske. Radi se o dugu od 102 miliona maraka, skoro 102 miliona maraka do sada, neuplaćenih taksa, a koje su po zakonu morale biti uplaćene od 2017. godine. Da naplati taj dug koji će sigurno biti naplaćen, treba vremena. Do tada naš javni servis treba da preživi. Javni servis Bosne i Hercegovine je svetionik koji ne možemo dopustiti da bude ugašen – istaknuo je Imamović.

Poslanici su razmatrali i tačku dnevnog reda „Rad Marinka Čavare – grubo kršenje Poslovnika“, čiji je predlagač poslanik Šemsudin Mehmedović, te su glasali o prijedlogu odluke o razrješenju poslanika Marinka Čavare sa dužnosti predsjedavajućeg/prvog zamjenika predsjedavajućeg/drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH.

Od 35 prisutnih poslanika, 15 poslanika je glasalo „za“, a 20 poslanika „protiv“, tako da navedena odluka nije prihvaćena.