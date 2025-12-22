Osigurano 7,7 miliona KM za podršku 170 poljoprivrednika

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nastavlja pružati snažnu podršku mladima u poljoprivredi kroz mjeru „Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika (PMP)“. U prvoj fazi podržano je 101 mlad poljoprivrednik sa 4,75 miliona KM, uz maksimalnu podršku do 50.000 KM po korisniku.

Iako je 172 mlada poljoprivrednika ispunilo uvjete, tadašnja sredstva nisu bila dovoljna za sve, ali zahvaljujući preraspodjeli neiskorištenih budžetskih sredstava i izmjenama Programa utroška sredstava za poljoprivredu, Vlada FBiH osigurala je dodatnih 2,975 miliona KM. Na taj način ukupno 170 mladih poljoprivrednika dobit će 7,675 miliona KM.

Federalni ministar Kemal Hrnjić istakao je da je u posljednje dvije godine za mlade poljoprivrednike izdvojeno gotovo devet miliona KM, pomažući oko 200 porodica da pokrenu posao i ostanu na svojim zemljištima u BiH.

Dodijeljena sredstva namijenjena su nabavci rasplodne stoke, izgradnji i opremanju plastenika te podizanju trajnih nasada, uz obavezu zadržavanja stoke i plastenika najmanje pet godina, čime se osigurava dugoročna održivost ulaganja i razvoj ruralnih područja.

Mladi poljoprivrednici će uskoro prisustvovati svečanosti uručenja rješenja u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, čime se potvrđuje posvećenost institucija transparentnosti i podršci mladima.

Hronične bolesti sve češće pogađaju životinje