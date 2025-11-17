Otkazano javno gledanje utakmice BiH – Austrija na Trgu slobode

Nedžida Sprečaković
Trg slobode

Planirano zajedničko praćenje utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Austrije, u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026. godine, na Trgu slobode u Tuzli, koje je trebalo biti održano sutra u večernjem terminu, otkazano je zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika.

Organizatori su saopćili da, uprkos velikom interesu građana, nije bilo moguće preuzeti rizik postavljanja opreme i displeja u uslovima koji bi mogli onemogućiti dolazak posjetilaca i ugroziti samu organizaciju.

Istaknuli su zahvalnost svim sugrađanima koji su proteklih dana pokazali veliko interesovanje i radost zbog ideje da se u Tuzli ponovo organizuje zajedničko gledanje utakmica reprezentacije. Poruka organizatora naglašava da je upravo entuzijazam građana dokaz koliko ovaj grad može biti ujedinjen kada je riječ o podršci nacionalnom timu.

Otkazano javno gledanje utakmice BiH – Austrija na Trgu slobode
Otkazano javno gledanje utakmice BiH – Austrija na Trgu slobode

 

pročitajte i ovo

Istaknuto

Barbarez nakon trijumfa Zmajeva u Zenici: Znao sam da će doći...

Istaknuto

Tuzlake će u Novu godinu uvesti Adi Šoše

Tuzla i TK

Tuzlake i ove godine očekuje spektakularan doček Nove godine na Trgu...

Istaknuto

Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnici poklanjaju emotivni performans građanima

Istaknuto

Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnički performans Damira Mahmutovića i Elvisa...

Istaknuto

Na Trgu Slobode održava se Sajam proizvoda žena sa sela

Istaknuto

Umorni od igara? Hardballing donosi jasne namjere od prvog susreta

BiH

Na današnji dan puštena u promet pruga Šamac-Sarajevo

Vijesti

Usvojen Budžet institucija BiH

Vijesti

Privatizacija u fokusu: Produžen rok za korištenje certifikata

BiH

Novi femicid u BiH: Ubistvo u Mostaru ponovo otvorilo pitanje sigurnosti i zaštite

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]