Otkazano javno gledanje utakmice BiH – Austrija na Trgu slobode

Planirano zajedničko praćenje utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Austrije, u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026. godine, na Trgu slobode u Tuzli, koje je trebalo biti održano sutra u večernjem terminu, otkazano je zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika.

Organizatori su saopćili da, uprkos velikom interesu građana, nije bilo moguće preuzeti rizik postavljanja opreme i displeja u uslovima koji bi mogli onemogućiti dolazak posjetilaca i ugroziti samu organizaciju.

Istaknuli su zahvalnost svim sugrađanima koji su proteklih dana pokazali veliko interesovanje i radost zbog ideje da se u Tuzli ponovo organizuje zajedničko gledanje utakmica reprezentacije. Poruka organizatora naglašava da je upravo entuzijazam građana dokaz koliko ovaj grad može biti ujedinjen kada je riječ o podršci nacionalnom timu.