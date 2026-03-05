Otpušteni radnici Koksare Lukavac sutra protestuju ispred Vlade TK

Adin Jusufović
koks

Otpušteni radnici Koksare u Lukavcu najavili su protestno okupljanje koje će biti održano u petak, 6. marta.

Kako su naveli u pozivu upućenom javnosti, okupljanje je planirano u 8 sati ispred zgrade Općine Lukavac, nakon čega će radnici, zajedno sa članovima porodica, prijateljima i građanima koji žele pružiti podršku, organizovano krenuti pješice prema zgradi Vlade Tuzlanskog kantona.

koks, koksara, protest

Radnici ističu da su prošla četiri mjeseca otkako su ostali bez posla, a da, kako navode, do danas nisu dobili konkretna rješenja za svoj status.

U pozivu građanima poručuju da žele ukazati na probleme s kojima se suočavaju te zatražiti ostvarivanje svojih prava, naglašavajući da je riječ o radnicima koji su godinama radili i doprinosili poslovanju kompanije.

Protestom žele skrenuti pažnju nadležnih institucija na svoj položaj i zatražiti konkretne odgovore i rješenja za nastalu situaciju.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Ravnopravnost žena temelj stabilnog društva: Hurtić govorio na konferenciji u Sarajevu

Vijesti

Iran lansirao balističke rakete „Koramšar-4“ prema Izraelu

Tuzla i TK

Akcija LIVE 1: Na području Tuzle oduzeta roba vrijedna oko 205.000...

Istaknuto

Cijene goriva rastu iz dana u dan: Predložene izmjene Zakona o...

Tuzla i TK

Na gradilištima u Tuzli i Živinicama zatečen 41 strani radnik bez...

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Ravnopravnost žena temelj stabilnog društva: Hurtić govorio na konferenciji u Sarajevu

Vijesti

Iran lansirao balističke rakete „Koramšar-4“ prema Izraelu

Tuzla i TK

Akcija LIVE 1: Na području Tuzle oduzeta roba vrijedna oko 205.000 KM

Istaknuto

Cijene goriva rastu iz dana u dan: Predložene izmjene Zakona o akcizama u BiH

Učitati više