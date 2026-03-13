Otvaraju se javni pozivi za programe zapošljavanja i samozapošljavanja 2026

Federalni zavod za zapošljavanje obavještava poslodavce da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2026 (osim za mjeru „Tražim poslodavca 2026“, koja će biti objavljena naknadno) biti otvoren 23., 24. i 25. marta 2026. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba) u rubrici Projekti.

Također, Zavod obavještava nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2026 biti otvoren 25., 26. i 27.3.2026. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati na web portalu Zavoda.

Naglašavaju da se apliciranje na ova dva programa vrši online.

Također, iz Zavoda navode da će od 23.3.2026. godine podnošenjem zahtjeva biti omogućeno i apliciranja na Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2026, Obuka za tržište rada 2026, Obuka i rad kod poznatog poslodavca 2026, Služba u saradnji sa poslodavcima, te Program samozapošljavanja – Druga prilika 2026. Iz Zavoda ističu da dinamiku realizacije za posljednja dva programa definira nadležna kantonalna služba za zapošljavanje.

Iz Zavoda pozivaju potencijalne korisnike da se upoznaju s ovim programima koji su dostupni na web portalu Zavoda.

Također, napominu da se poslodavci i nezaposlene osobe koji namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva trebaju prethodno registrovati na web portalu Zavoda najkasnije do 15.3.2026. godine do 18 sati, ukoliko to ranije nisu uradili, saopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.