FZZZ: Nastavlja se realizacija programa “Obuka za tržište rada 2025”

Foto: Federalni zavod za zapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje ponovo prima zahtjeve nezaposlenih osoba registriranih u Federaciji BiH za izdavanje vaučera za obuku u sklopu programa „Obuka za tržište rada 2025“. Više informacija o programu dostupno je OVDJE.

Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju osobe koje su već koristile vaučere u 2023., 2024. i 2025. godini. Iznimka su nezaposleni koji su u ovoj godini dobili vaučer, ali ga nisu iskoristili  oni mogu ponovo aplicirati.

Rok važenja vaučera je 60 dana od dana izdavanja, a svi vaučeri izdati nakon 15. septembra prestaju važiti 15. novembra 2025.

Zainteresovani poslodavci prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju nadležnim kantonalnim službama za zapošljavanje, u skladu sa sjedištem kantonalne službe na kojoj je nezaposlena osoba evidentirana.

Poslodavci sa do pet zaposlenih mogu obučiti maksimalno 10 osoba, dok oni sa pet i više zaposlenih imaju mogućnost obuke do 25 osoba tokom 2025. godine. Zahtjevi poslodavaca koji su već iskoristili maksimalni broj neće biti razmatrani.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. novembra 2025. godine. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

 

