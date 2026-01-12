Više od trećine nezaposlenih u FBiH bez posla duže od osam godina

Pred zastupnicima u Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na jednoj od narednih sjednica trebao bi se naći Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2026. godinu, kojim su planirana ukupna sredstva u iznosu od 211.740.780 KM.

Prema predloženom planu, za opšte i administrativno poslovanje predviđeno je 6.146.379 KM, za materijalno-socijalnu sigurnost 15.383.095 KM, dok je najveći dio sredstava, ukupno 190.211.306 KM, namijenjen mjerama efikasne integracije nezaposlenih osoba na tržište rada u Federaciji BiH.

Međutim, podaci samog Federalnog zavoda za zapošljavanje dovode u pitanje stvarnu efikasnost postojećeg sistema. Na evidencijama javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH čak 37 posto nezaposlenih nalazi se duže od osam godina, što znači da je više od trećine prijavljenih bez zaposlenja gotovo deceniju.

Ovakvo stanje trebalo bi biti popravljeno novim Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba FBiH, koji je u formi prijedloga upućen u parlamentarnu proceduru. Iako je ovaj zakon bio predložen za dnevni red 27. redovne sjednice Predstavničkog doma zakazane za 29. decembar 2025. godine, sjednica tada nije održana. Ni na dnevnom redu 28. redovne sjednice, koja će biti održana 19. i 20. januara 2026. godine, ovaj prijedlog zakona se ne nalazi.

Jedan od ključnih problema tržišta rada u Federaciji BiH i dalje ostaje neprecizna evidencija nezaposlenih osoba, što otežava realno planiranje politika zapošljavanja i raspodjelu sredstava. Upravo zbog takvih evidencija, u Federaciji BiH se formalno vodi znatno veći broj nezaposlenih nego u Republici Srpskoj, ne zbog većeg broja zaposlenih, već zbog reformisanog sistema evidencija u tom entitetu, gdje su jasno razdvojeni aktivni i pasivni tražioci posla.

Zavodi i službe za zapošljavanje u Federaciji BiH, prema ocjenama stručnjaka, sve manje ispunjavaju svoju osnovnu ulogu posredovanja između poslodavaca i radnika, te se uglavnom svode na administrativnu funkciju registracije nezaposlenih radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje. Takva praksa, upozorava se, ostat će nepromijenjena dok se pitanje zdravstvenog osiguranja ne izdvoji iz nadležnosti zavoda za zapošljavanje.

Predloženim zakonskim rješenjem, između ostalog, predviđeno je da osoba koja tri puta uzastopno bez opravdanog razloga odbije odgovarajući posao u okviru svog zanimanja, stručne spreme i radnog iskustva, bude brisana s evidencije nezaposlenih osoba.