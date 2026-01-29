Registracija obavezna za učešće u mjerama zapošljavanja u 2026. godini

Federalni zavod za zapošljavanje obavijestio je poslodavce i nezaposlene osobe da je prethodna registracija na web portalu Zavoda obavezan preduslov za učešće u mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2026. godini.

Kako navode iz Zavoda, svi koji namjeravaju aplicirati za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, a do sada se nisu registrovali, to trebaju učiniti putem web stranice www.fzzz.ba.

Kako se registrovati?

Registracija se vrši klikom na opciju „Klikni ako si nezaposlen“ ili „Klikni ako si poslodavac“ u gornjem desnom uglu portala, nakon čega je potrebno odabrati opciju „Registracija“ i popuniti tražene podatke. Po završetku unosa, korisnici će putem e-maila dobiti potvrdu o uspješno završenom procesu, nakon čega Zavod provjerava validnost podataka.

Prezentacije procesa registracije dostupne su za:

Prijava na javne pozive

Nakon uspješne registracije i objave javnog poziva, poslodavci i nezaposlene osobe se na portal prijavljuju koristeći korisničko ime i lozinku koje su sami kreirali, te putem menija „Projekti“ podnose prijavu za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja.

Važna napomena

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje naglašavaju da je registraciju potrebno izvršiti najmanje osam dana prije objave javnih poziva, nakon čega registracija više neće biti moguća. Objavljivanje javnih poziva očekuje se tokom marta ove godine.

Poslodavci i nezaposlene osobe koje su se ranije registrovale ne trebaju ponovo prolaziti kroz postupak, osim u slučaju izmjene ličnih ili poslovnih podataka.

Za dodatne informacije ili eventualne poteškoće tokom registracije, korisnici se mogu obratiti putem e-maila: [email protected].

Iz Zavoda pozivaju sve potencijalne korisnike da redovno prate njihovu web stranicu kako bi bili pravovremeno informisani o tačnom terminu objave javnih poziva.

Registracija predstavlja nužan preduslov za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, a jednom uneseni podaci neće se ponovo unositi prilikom apliciranja, čime se postupak prijave značajno pojednostavljuje.