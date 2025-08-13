Penzija – Prema podacima Eurostata, u 2024. godini prosječno očekivano trajanje radnog vijeka u Evropskoj uniji iznosilo je 37,2 godine, što je 2,4 godine više nego 2014. Najkraće se radi u Rumuniji (32,7 godina), a najduže na Islandu, gdje radni vijek traje 46,3 godine, gotovo pola stoljeća.

BiH izvan liste, ali pravila sve govore

Bosna i Hercegovina nije obuhvaćena Eurostatovom statistikom, ali penzioni propisi otkrivaju okvir:

U Federaciji BiH pravo na starosnu penziju ostvaruje se kada osiguranik navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja. Druga mogućnost je sticanje prava s navršenih 40 godina staža, bez obzira na godine starosti.

U Republici Srpskoj uslovi su gotovo isti – starosna penzija se može ostvariti s 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Prag za odlazak u prijevremenu penziju

Početkom ove godine u FBiH su stupile na snagu izmjene Zakona o PIO koje mijenjaju uslove za ostvarivanje prijevremene penzije. Prag za odlazak u prijevremenu penziju povećava se za šest mjeseci u odnosu na prethodnu godinu.

Tako muškarci koji žele otići u prijevremenu penziju tokom 2025. godine moraju imati najmanje 64 godine života i 39 godina radnog staža. U 2026. godini uslov će biti 64 godine i šest mjeseci života te 39 godina i šest mjeseci staža.

Žene koje žele ostvariti izuzetnu prijevremenu starosnu penziju do kraja 2025. moraju imati 59 godina života i 34 godine staža. Od 2026. godine prag se podiže na 59 godina i šest mjeseci života te 34 godine i šest mjeseci staža. Ovi uslovi će se postepeno povećavati svake godine sve do 2036.

Povećanja starosne granice do 2036. godine

Ako ne dođe do promjene zakona, prag za žene će do 2036. godine dosegnuti 64 godine i šest mjeseci života te 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja. Muškarci koji odaberu prijevremenu penziju trebaju biti svjesni da će im se iznos penzije smanjivati za 0,333333 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije 65. godine života.

U Republici Srpskoj, starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju prestaje rasti ove godine. Osigurani muškarci ostvaruju pravo na penziju sa 60 godina života i 40 godina staža, dok je za žene potrebno 58 godina života i 35 godina radnog staža.

Ko radi najduže u Evropi?

Nakon Islanda, slijede Nizozemska (43,8), Švedska (43), Danska (42,5), Norveška (41,2) i Finska (39,8).

Na Balkanu i jugoistoku Evrope radni vijek je znatno kraći: Sjeverna Makedonija (31,5), Crna Gora (32,1) i Turska (30,2).

OECD procjenjuje da će do 2060. prosječna starosna granica za penzionisanje u EU biti blizu 67 godina, a u pojedinim državama i preko 70.