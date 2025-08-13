Penzija se u jednoj evropskoj zemlji čeka skoro pola vijeka, a u BiH?

Selma Jatić
Penzija se u jednoj evropskoj zemlji čeka skoro pola vijeka
Penzija – Prema podacima Eurostata, u 2024. godini prosječno očekivano trajanje radnog vijeka u Evropskoj uniji iznosilo je 37,2 godine, što je 2,4 godine više nego 2014. Najkraće se radi u Rumuniji (32,7 godina), a najduže na Islandu, gdje radni vijek traje 46,3 godine, gotovo pola stoljeća.

istrazivanje, potpisivanje,
Foto: Pexels/ Ostvarivanje prava na penziju

BiH izvan liste, ali pravila sve govore

Bosna i Hercegovina nije obuhvaćena Eurostatovom statistikom, ali penzioni propisi otkrivaju okvir:

U Federaciji BiH pravo na starosnu penziju ostvaruje se kada osiguranik navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja. Druga mogućnost je sticanje prava s navršenih 40 godina staža, bez obzira na godine starosti.

U Republici Srpskoj uslovi su gotovo isti – starosna penzija se može ostvariti s 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Prag za odlazak u prijevremenu penziju 

Žene koje žele iskoristiti pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju do kraja 2025. godine trebaju imati 59 godina života i 34

Početkom ove godine u FBiH su stupile na snagu izmjene Zakona o PIO koje mijenjaju uslove za ostvarivanje prijevremene penzije. Prag za odlazak u prijevremenu penziju povećava se za šest mjeseci u odnosu na prethodnu godinu.

Tako muškarci koji žele otići u prijevremenu penziju tokom 2025. godine moraju imati najmanje 64 godine života i 39 godina radnog staža. U 2026. godini uslov će biti 64 godine i šest mjeseci života te 39 godina i šest mjeseci staža.

Žene koje žele ostvariti izuzetnu prijevremenu starosnu penziju do kraja 2025. moraju imati 59 godina života i 34 godine staža. Od 2026. godine prag se podiže na 59 godina i šest mjeseci života te 34 godine i šest mjeseci staža. Ovi uslovi će se postepeno povećavati svake godine sve do 2036.

Povećanja starosne granice do 2036. godine

Penzioneri/ penzije
Uslov za odlazak u penziju u 2026. godini 64 godine i šest mjeseci života, te 39 godina i šest mjeseci staža.

Ako ne dođe do promjene zakona, prag za žene će do 2036. godine dosegnuti 64 godine i šest mjeseci života te 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja. Muškarci koji odaberu prijevremenu penziju trebaju biti svjesni da će im se iznos penzije smanjivati za 0,333333 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije 65. godine života.

U Republici Srpskoj, starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju prestaje rasti ove godine. Osigurani muškarci ostvaruju pravo na penziju sa 60 godina života i 40 godina staža, dok je za žene potrebno 58 godina života i 35 godina radnog staža.

Ko radi najduže u Evropi?

Nakon Islanda, slijede Nizozemska (43,8), Švedska (43), Danska (42,5), Norveška (41,2) i Finska (39,8).
Na Balkanu i jugoistoku Evrope radni vijek je znatno kraći: Sjeverna Makedonija (31,5), Crna Gora (32,1) i Turska (30,2).

OECD procjenjuje da će do 2060. prosječna starosna granica za penzionisanje u EU biti blizu 67 godina, a u pojedinim državama i preko 70.

