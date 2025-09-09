Penzionerima u TK će uskoro biti isplaćeno 100 KM jednokratne pomoći

Sporazum potpisan u Vladi Tuzlanskog kantona znači da će više od 38 hiljada penzionera sa najnižim primanjima već u oktobru dobiti po 100 maraka jednokratne pomoći. Sredstva u iznosu od 3,8 miliona KM već su osigurana u kantonalnom budžetu.

„Dakle, kao i prethodnih godina, kada smo nailazili na određene administrativne prepreke, zajedno s direktorom Federalnog zavoda PIO/MIO uspjeli smo trasirati put i sada znamo na koji način djelujemo kako bi se takve prepreke izbjegle u budućnosti. Što se tiče ove godine, to su svi penzioneri sa najnižom penzijom, ona je nešto malo veća od 599 KM, kao i oni penzioneri koji primaju tzv. srazmjernu penziju, a čiji je ukupan iznos ispod ove spomenute cifre“, objašnjava Fadil Alić, ministar rada, socijalne politike i povratka TK.

Mjera je uvedena 2022. godine u prvoj vladi koju je predvodio premijer Irfan Halilagić, kao jedna od 18 mjera. Ovo je četvrta godina uzastopne realizacije programa pomoći, a planirano je da se sredstva za ovu mjeru predvide i u budžetu za narednu, petu godinu.

„Kantonalni nivo vlasti nema i nije nadležan kada su u pitanju kategorije penzionera što će reći da je to naše opredeljenje da ovu kategoriju u kontinuitetu pomognemo. Nijedan drugi kanton ne realizuje ovakvu ili sličnu mjeru što nas na neki način svakako čini ponosnim, ali može biti i motiv drugim kantonima da je razmotre jer znamo ranjivost i osjetljivost kategorije penzionera, naročito posljednjih godina“, kaže Irfan Halilagić, premijer TK.

Da primjer Tuzlanskog kantona pokazuje kako je i na lokalnom nivou moguće osmisliti mjere koje donose olakšanje najugroženijima, i da bi se ovakav model mogao primijeniti i u drugim dijelovima Federacije poručio je i direktor Federalnog zavoda PIO/MIO.

„Meni je uvijek zadovoljstvo popisati jedan ovakav sporazum. Drago mi je da je vlada kantona našla i osigurala sredstva za realizaciju ove mjere i ove godine, dakle četvrti put. Na osnovu toga mi ćemo realizovati ovaj potpisani sporazum, onako kako je to i predviđeno“, izjavio je Halil Subašić, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar.

Iz Federalnog zavoda potvrdili su da će sredstva biti isplaćena zajedno sa septembarskim penzijama u oktobru. Pravo na jednokratnu pomoć imaju svi penzioneri s najnižom i srazmjernom penzijom koji su primili augustovsku penziju 2025. godine, osim onih kojima će pravo na penziju prestati do obrade septembarske isplate, u skladu sa zakonom. Ovu naknadu neće moći ostvariti penzioneri koji su trenutno u radnom odnosu.