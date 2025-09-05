Planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 07.09.2025.godine (nedelja) na području:

Grada Srebrenik u naseljima: Tinja Kolona, Donja Tinja, Nacional, Blagići, Donja i Gornja Potpeć, Zahirovići, Straža, Tinja Gornja, Tinja Polja, Tinja Centar, Cvijanovići, Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja Luke, Donja Dragunja Škola, Namlići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Mešići, Zukići, Brezik, Jasenica, Krušik, Crveno Brdo i Memići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Grada Gračanica:

– ulicama: Lepinac, Gračaničkih Gazija, Lejlekuša, Šenik, Zlatnih ljiljana, Luke, Vuknić, Jug, Riječka, Bosanskih Kraljeva, Stubljanska Strana, Kovačka, Muhameda Mašića, Zanatski centar Evropa, Sultan Mehmeda Fatiha II, Fridriha Foglara, Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Adema Alića, Husein kapetana Gradaščevića, Ahmeta Šiljića, Mejdanić, Ibrahim bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. Gračaničke brigade i Hadžikadijina u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Donja Orahovica ,Rječica, Karići, Bajići, Rijeka, Kačanik, Makovci, Kulići, Turkovići i Gornja Orahovica u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naselju Sprečanski Put, MZ Stjepan Polje (izuzev naselja Bare u Stjepan Polju) i komplet MZ Malešići u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u naseljima: Grabovac i Stankove Bare u vremenu od 13:30 do 15:00 sati,

– u naseljima: Pribava, Donja Lohinja i Gornja Lohinja u vremenu od 15:00 do 16:30 sati.