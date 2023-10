Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 29.10.2023. godine (nedjelja) na području

1.Grada Gračanice u naseljima: Lukavica, Bare u Stjepan Polju, Stanić Rijeka, Klokotnica, Lukavica Rijeka, Velikoj Brijesnici-Polje ispod magistralnog puta, Mala Brijesnici-Polje ispod magistralnog puta, te komplet opština Doboj Istok u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

Dana 30.10.2023. godine (ponedjeljak) na području

1.Grada Tuzle:

– u naselju Grabovica u vremenu od 08:30 do 14:30 sati,

– u ulicama Kojšino i Igmanskog Marša u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.

2.Općine Kladanj u naseljima: Stupari Selo,Stupari Centar, Dubrava,Prijanovići,Trnovače Stuparske,Đerići,Noćajevići,Rujići,Krivajevići,Suha,Brlošci , Gojakovići i Vranovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.