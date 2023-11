Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 13.11.2023. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle:

– u naseljima: Seljublje, Puljkov Do, Ban Brdo, Horozovina, Paraći, Čifluk, Donje Hrasno i Gornje Hrasno u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u naselju Milešići – Polići u vremenu od 08:30 do 10:30 sati.

Dana 14.11.2023. godine (utorak) na području:

1.Grada Tuzle:

-u naseljima: Sarajac, Gornji Čaklovići,Vasići, Babajići i Čaklovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

-u ulicama: 6.Bosanske brigade od broja 59 do broja 124, Kraljice Katarine, Albina i Franje Herljevića brojevi:16, 18 i 20 u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

2.Općine Kalesija u naselju Paljevine i industrijska zona u Gornjoj Kalesiji u vremenu od 12:00 do 13:30 sati.