Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 19.5.2025. godine (ponedeljak) na području Grada Tuzle:

-u naseljima: Kovačica, Kovačevo Selo, Trakilovići, Potočka Mahala, Drakčin i Gornja Tuzla u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

-u ulicama: Dr. Milice Kosorić, Vilušići i 4. Aprila u vremenu od 08:30 do 12:30 sat,

-u ulici Veljka Lukića Kurjaka u vremenu od 11:30 do 14:00 sati,

-u ulici Igmanskog Marša u vremenu od 13:30 do 16:00 sati.

Dana 20.5.2025. godine (utorak) na području Grada Tuzle:

1. Grada Tuzle:

u ulicama: Slavka Mičića, Bajrama Malkočevića, Dedino Brdo, Bime Adžajlića, Gine Herman, Rame Meškovića, Krojčica, Branislava Nušića i Fridriha Kacera u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u ulici Jalska u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

2. Grada Lukavca u naseljima: Gornje i Donje Poljice; Vijenac; Babice; Orahovica; Jaruške; Turija; Rosulje; Tumare; Panjik; Mičijevići; Milino Selo; Komari; Stupari, Devetak do Hodžića, dijelovi naselja Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka), Gnojnica; Berkovica, Kruševica, Dobošnica Donja, Srednja i Gornja, Krtova I i II, Sižje i dio naselja Devetak Hodžići s dijelom uz magistralni put M4 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

3. Grada Gračanice u naseljima: Komplet MZ: Donja i Gornja Miričina, MZ Rašljeva, te naselja kao i istoimene TS u Donjoj Orahovici: Basići, Kamenica, Bajići I Dom-D.Orahovica u vremenu od 09:00 do 11:00 sati

4. Grada Živinica u naselju Jelah Bašigovci u vremenu od 09:00 do 10:00 i od 12:00 do 15:00 sati.