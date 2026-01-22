Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 23.01.2026. godine (petak) na području:
- Grada Tuzle u naselju Momanovo u vremenu od 09.00 do 11:00 sati.
2.Grada Gračanice:
– u naseljima: Varoš, Podgaj, Malta od Benzinska pumpa SAX do Benzinska pumpa BINGO i Bijela Polja do 10:30 do 12:30,
– u naseljima Podgaj i Malta od Benzinska pumpa SAX do Benzinska pumpa BINGO od 10:30 do 14:30 sati.
- Grada Srebrenika u naselju Rapatnica u vremenu od 09.00 do 14:00 sati.
