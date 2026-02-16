Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 17.02.2026 godine (utorak) na području

1.Grada Tuzle u ulicama: Miralema Junuzovića, Arifa Redžića, Mramorska i 26. Avgusta u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Živinica u naseljima: Nevrenča, Fazlići, Savino Brdo i Medovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 18.02.2026 godine (srijeda) na području:

1.Grada Tuzle:

– u naseljima: Ljubače ,Kovačevići, Cerovi, Husino Dom,Cerik ,Bjeluše, Cerik,Husino Škola,Grabik Keroši, Božići, Ankovica , Husino (Pranjići) i Husino u vremenu od 10:00 do 13.00 sati,

– u naseljima: Mala Solina, Tetima, Grabovica Gornja i Grabovica Srednja u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.

– u naseljima: Crno Blato, Bakaluše, Hidani, Petrovići, Šabani, Nikolići, Breške, Gornja Obodnica, Donja Obodnica, Kamenjaši, Avdibašići, Lameši, Cerik, Dvor, Brđani, Dokanj, Martinovići, Milošići te ulice: Veljka Lukića Kurjaka i Gradovrška u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Grada Srebrenika u naseljima: Kosica i Ćehaje u vremenu od 09.00 do 14:00 sati. Grada Živinica u naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suljići, Suha, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 08:30 do 09:30 i od 16:30 do 17:30 sati.

– u naseljima: Delići i Jablanica u vremenu od 8:30 do 17:30 h.

– u naselju Barički Gaj u vremenu od 09:30 do 16:30 sati.

Općine Kalesija:

– u naselju Novi Tojšići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

– u naselju Tojšići Centar u vremenu od 08:30 do 09:30 sati.

– u naselju Handžići u vremenu od 12:00 do 13:00 sati.

– u naselju Južna Zona u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.