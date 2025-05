Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 18.5.2025. godine (nedelja) na području:

Grada Gradačac:

– u naseljima: gradska zona, osim industrijske, zatim: Stadion, Požarike, Srednjoškolski, Vida Popovača, Njiverica, Novalići,Vida kod doma, Skenderi, Mejremići, Humke, Lukavac Gornji, Rakija, Rajska, Ul.7 Bataljon, Ilovac, Bagdale, Mionica Krčevina, Vukovići, Bošnjakovići, Sejdići, Mujići, Sinanovići i Liporašće u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

Dana 19.5.2025. godine (ponedeljak) na području:

Grada Tuzla:

-u naseljima: Kovačica, Kovačevo Selo, Trakilovići, Potočka Mahala, Drakčin i Gornja Tuzla u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

-u ulicama: Dr. Milice Kosorić, Vilušići i 4. Aprila u vremenu od 08:30 do 12:30 sat,

-u ulici Veljka Lukića Kurjaka u vremenu od 11:30 do 14:00 sati,

-u ulici Igmanskog Marša u vremenu od 13:30 do 16:00 sati.