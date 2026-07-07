Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 08.07.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle u ulici Stjepana Matijevića u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.

2. Grada Živinica u naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Grablje, Klapići i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Kladanj:

– u naseljima Rogoze,Vranovići, Mladovo, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Brateljevići, Drinjače, Hotel Muška Voda, Bebrava, Luka Tuholj i VP Konjuh u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima Starić,Ravne, Trnovače Kladanjske i Turalići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

4. Općine Kalesija u naselju Kadrići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 09.07.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama Franjevačka, Ratimira Deletisa, Muhameda Hevaije Uskufija, Fra Grge Martića i Džafer Mahala u vremenu od 08:00 do 09:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naselju Ahmići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Hodžići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

3. Grada Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka i komplet MZ Gornja Orahovica u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

4. Općine Banovići u ulicama Alije Izetbegovića (brojevi: 21, 23, 25, 27, 29,3 1, BB i BB3), 119. Muslimanske brdske brigade (brojevi: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, G2, BB i BB/4) i Patriotske lige (brojevi: 3, 5, 7, 8 i BB2) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.