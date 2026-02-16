Po naredbi Vrhovnog suda: Vrši se pretres službenih prostorija direktora RMU Banovići

RMU Banovici
Po naredbi Vrhovnog suda FBiH, uz nadzor POSKOK-a, vrše se pretresi u RMU Banovići, odnosno, vrše se pretresi prostorija Rasima Dostovića, direktora RMU Banovići, potvrdila je za RTV Slon glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžijadarević.

Sumnja se da je Dostović zloupotrijebio službeni položaj, a predpostavlja se da je riječ o pogodovanju prilikom zaposlenja pojedincima.

Vlada Federacije BiH imenovala je Dostovića na funkciju generalnog direktora 2023. godine. Riječ je o kadru PDA, a njegovo ime se nalazilo na stranačkoj listi uoči Općih izbora 2022. godine.

Ranije je obavljao dužnost delegata SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH.

