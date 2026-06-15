Auto-put Bijeljina-Brčko počeo se graditi u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine, a riječ je o dionici dugoj 17 kilometara i investiciji vrijednoj 274 miliona KM bez PDV-a.

Početak radova ozvaničen je na lokaciji Šubarića put, čime je nastavljen jedan od važnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Dionica Bijeljina-Brčko dio je šireg putnog pravca koji bi u budućnosti trebao povezati Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banjaluku i Sarajevo.

Radove na izgradnji izvodi kineska kompanija “Čajna oversajz grup”, uz učešće kompanije CTCE, odnosno China Tiesiju Civil Engineering Group. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku kineskih banaka, a rok za završetak radova, prema ranije potpisanom ugovoru, iznosi tri godine.

Auto-put Bijeljina-Brčko, prema ranije predstavljenom projektu, imat će dvije kolovozne trake sa razdjelnim pojasom. Planirana je i petlja sa naplatnom stanicom na području Brčko distrikta, kao i petlja u bijeljinskom naselju Ljeljenča, koja će omogućiti povezivanje sa brzim putem Bijeljina-Sokolac.

Iz “Autoputeva Republike Srpske” ranije je navedeno da je eksproprijacija zemljišta završena u najvećem dijelu, dok izvođač ima obavezu da uradi projektnu dokumentaciju i izvede radove.

Izgradnja ove dionice smatra se važnom za bolju povezanost Semberije, Brčko distrikta i ostatka Bosne i Hercegovine, ali i za brži protok ljudi, robe i investicija na ovom području.