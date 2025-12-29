Počela procedura za osnovno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj

Arnela Šiljković - Bojić

Ministarstvo odbrane Hrvatske u ponedjeljak je uputilo prve pozive na obavezne zdravstvene preglede mladićima rođenim 2007. godine koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, čime je započeta procedura za osnovno vojno osposobljavanje.

Za popunu prve generacije ročnika poslano je oko 1.200 poziva na zdravstvene preglede, koji su planirani za drugu polovinu januara, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Hrvatske.

Zdravstveni pregledi bit će obavljani u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, kao i u ustanovama medicine rada u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Pazinu, Rijeci, Gospiću i Virovitici. Troškove prevoza snosi Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno, zdravstveni pregled obuhvata psihološko testiranje, opći ljekarski pregled, utvrđivanje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, provjeru vida i sluha, kao i preglede drugih medicinskih specijalista te dodatne dijagnostičke postupke, u skladu s medicinskim indikacijama.

Od ročnika se traži da na pregled donesu svu medicinsku dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje njihovog zdravstvenog stanja.

Ročnici koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu pozive za služenje osnovnog vojnog osposobljavanja dobit će tokom februara 2026. godine, dok se početak obuke očekuje početkom marta 2026. godine u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi. U prvoj generaciji planiran je raspored do 800 ročnika na ove tri vojne lokacije, navodi Ministarstvo odbrane.

Oni koji ne žele služiti vojni rok, u skladu sa Zakonom o odbrani, mogu podnijeti prigovor savjesti i obavljati civilnu službu.

U Hrvatskoj osnovno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvata osnovne vojničke vještine, uključujući rukovanje ličnim naoružanjem i savremenom opremom, pružanje prve pomoći, osnove samoodbrane, kao i upoznavanje s ključnim vojnim operacijama iz perioda Domovinskog rata.

Za vrijeme osposobljavanja ročnici će primati mjesečnu naknadu od 1.100 eura neto. Pored finansijske naknade, priznaju im se dva mjeseca radnog staža te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno vrijeme, pod jednakim uslovima, u državnim i lokalnim upravnim institucijama.

Ukoliko je ročnik zaposlen, za vrijeme služenja osnovnog vojnog osposobljavanja ne može dobiti otkaz. Zakon predviđa i mogućnost odgode služenja, između ostalog za studente i sportiste.

