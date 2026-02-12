Podržane izmjene Zakona o platama u institucijama

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u drugoj komisijskoj fazi dala je podršku Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, uz usvajanje dva amandmana.

Predlagači ovog zakonskog rješenja su poslanici Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović.

Na istoj sjednici Komisija je podržala i osnovna načela Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik Marinko Čavara.

Komisija je razmotrila i primila k znanju informaciju Ministarstva finansija i trezora BiH o raspodjeli i utrošku sredstava iz tekuće budžetske rezerve za period od januara do septembra 2025. godine, navedeno je u saopćenju Sektora za odnose s javnošću PSBiH.