Pojačane inspekcijske kontrole širom FBiH, zapečaćeni objekti

Porezna uprava FBiH je uoči novogodišnjih praznika provela pojačane inspekcijske nadzore širom Federacije Bosne i Hercegovine, tokom kojih je utvrđen veliki broj nepravilnosti, zapečaćeni objekti i izrečene visoke novčane kazne.

Inspektori Porezne uprave FBiH su 29. decembra 2025. godine izvršili ukupno 190 inspekcijskih kontrola kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i drugih uslužnih djelatnosti. Kontrole su obuhvatile provjeru prijave radnika, evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja, posjedovanja odobrenja za rad, prijave muzike uživo, kao i urednost uplate poreza i doprinosa.

Tokom kontrola zatečeno je 697 prijavljenih radnika, ali i 42 neprijavljena radnika. Inspektori su otkrili i tri objekta koja su radila bez potrebnog odobrenja nadležnog organa, dva porezna obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja, te 34 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnih kasa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je ukupno 17 objekata, dok su u 79 kontrola izdati prekršajni nalozi sa ukupnim iznosom novčanih kazni od 428.750 KM. Prema podacima Porezne uprave FBiH, čak 41,5 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima.

Najveći broj kontrola obavljen je u Kantonu Sarajevo, gdje su izvršene 44 kontrole, a zapečaćena su dva objekta. Na području Tuzlanskog kantona provedeno je 36 kontrola, tokom kojih je zapečaćeno čak 10 objekata, a izrečene su kazne u iznosu od 121.750 KM. Kontrole su provedene i u Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, Unsko-sanskom, Kantonu 10, Posavskom i Bosansko-podrinjskom kantonu, gdje su također evidentirane brojne nepravilnosti i izrečene novčane sankcije.

Iz Porezne uprave FBiH poručuju da će i u narednom periodu nastaviti s intenzivnim inspekcijskim aktivnostima, posebno u vrijeme povećanog obima poslovanja, s ciljem jačanja fiskalne discipline i zaštite onih poreznih obveznika koji posluju u skladu sa zakonom.