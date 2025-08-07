Pojačane kontrole saobraćaja u TK: Alkoholisani vozači ostali bez 69 dozvola

Edina Rizvić Aščić
Pojačane kontrole saobraćaja u TK: Alkoholisani vozači ostali bez 69 dozvola
Foto: Vlada TK/ Policija

U cilju povećanja sigurnosti u saobraćaju, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona tokom dvije noći, 1./2. i 2./3. augusta 2025. godine, sproveli su pojačane kontrole učesnika u saobraćaju na području cijelog kantona, s posebnim naglaskom na provjeru alkoholisanosti vozača.

Tokom ovih aktivnosti alkotestirano je ukupno 397 vozača, a kod 78 njih utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu.

Policijski službenici su privremeno oduzeli 69 vozačkih dozvola zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dok su prema svim zatečenim prekršiocima poduzete zakonom predviđene mjere.

Uprava policije MUP-a TK-a uputila je apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju odredbe Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, da se pridržavaju svih saobraćajnih pravila i propisa te da nikada ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol.

Iz policije naglašavaju da je odgovorno ponašanje u saobraćaju ključno za sigurnost vozača, putnika i svih drugih učesnika u saobraćaju, te da svaka neodgovorna vožnja može imati ozbiljne posljedice.

Najavljeno je da će ovakve i slične planske aktivnosti policije biti nastavljene i u narednom periodu.

Kontrole će obuhvatati i preventivne i represivne mjere prema svim učesnicima u saobraćaju, s ciljem podizanja opšteg stepena bezbjednosti na putevima Tuzlanskog kantona i smanjenja broja saobraćajnih nesreća izazvanih vožnjom pod dejstvom alkohola.

pročitajte i ovo

BiH

Ko bi mogao biti novi predsjednik entiteta Republika Srpska? Nekoliko imena u utrci

Tuzla i TK

UKC Tuzla uveo novi sistem reverzne osmoze za sigurnije i kvalitetnije dijalizne tretmane

BiH

Duraković: Dodik mi oduzima prava, ovo je politički progon

Tuzla i TK

UKC Tuzla: U toku veliki radovi, stiže nova oprema vrijedna milione maraka

Tuzla i TK

Sutra mirni protesti u Vukovijama

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]