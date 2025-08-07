Pojačane kontrole saobraćaja u TK: Alkoholisani vozači ostali bez 69 dozvola

U cilju povećanja sigurnosti u saobraćaju, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona tokom dvije noći, 1./2. i 2./3. augusta 2025. godine, sproveli su pojačane kontrole učesnika u saobraćaju na području cijelog kantona, s posebnim naglaskom na provjeru alkoholisanosti vozača.

Tokom ovih aktivnosti alkotestirano je ukupno 397 vozača, a kod 78 njih utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu.

Policijski službenici su privremeno oduzeli 69 vozačkih dozvola zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dok su prema svim zatečenim prekršiocima poduzete zakonom predviđene mjere.

Uprava policije MUP-a TK-a uputila je apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju odredbe Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, da se pridržavaju svih saobraćajnih pravila i propisa te da nikada ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol.

Iz policije naglašavaju da je odgovorno ponašanje u saobraćaju ključno za sigurnost vozača, putnika i svih drugih učesnika u saobraćaju, te da svaka neodgovorna vožnja može imati ozbiljne posljedice.

Najavljeno je da će ovakve i slične planske aktivnosti policije biti nastavljene i u narednom periodu.

Kontrole će obuhvatati i preventivne i represivne mjere prema svim učesnicima u saobraćaju, s ciljem podizanja opšteg stepena bezbjednosti na putevima Tuzlanskog kantona i smanjenja broja saobraćajnih nesreća izazvanih vožnjom pod dejstvom alkohola.