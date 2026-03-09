Napad u Tuzli: Muškarac prijavio da su ga nepoznate osobe napale i oštetile vozilo

Nedžida Sprečaković
bombe, policija, tuzla, zaprimljene dojave
Foto: Ilustracija

Napad u Tuzli prijavljen je policiji sinoć, kada je muškarac iz Tuzle naveo da su ga nepoznate osobe napale i oštetile njegovo vozilo u ulici Džemala Bijedića.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, događaj je prijavljen 8. marta 2026. godine oko 18.40 sati, nakon čega su policijski službenici Policijske stanice Centar izašli na mjesto događaja i započeli provjere.

Prema prijavi, muškarac rođen 1983. godine policiji je kazao da su ga u Tuzli, u ulici Džemala Bijedića, napala za sada nepoznata lica te tom prilikom oštetila njegovo motorno vozilo. Napad u Tuzli prijavljen je odmah nakon incidenta, a policija je počela prikupljati informacije o okolnostima događaja.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Po njegovim uputama policijski službenici Policijske uprave Tuzla provode mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti prijavljenog događaja i identifikacije osoba koje se dovode u vezu s napadom.

Tokom dosadašnje kriminalističke istrage prikupljene su određene informacije, ali za sada nije utvrđeno da je prilikom ovog incidenta korišteno hladno oružje. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog slučaja.

