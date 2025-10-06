Dvije osobe uhapšene, razbojništvo nad stranim državljankama u Tuzli

Policija je uhapsila dvije osobe iz Sarajeva zbog sumnje da su počinile razbojništvo nad stranim državljankama u Tuzli. Krivično djelo dogodilo se 16. septembra ove godine, a nakon višesedmične istrage pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona identifikovali su osumnjičene i pronašli ih na području Sarajeva.

Uhapšeni su mladići inicijala K.H., rođen 2004. godine, i A.P., rođen 2005. godine, obojica iz Sarajeva. Oni su osumnjičeni da su u stanu na području Tuzle počinili razbojništvo nad stranim državljankama, pri čemu su im otuđili lične predmete i novac.

Akcija je izvedena u ranim jutarnjim satima 6. oktobra, po naredbi Kantonalnog suda u Tuzli, a pretresi su obavljeni na dvije lokacije u Sarajevu. Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s krivičnim djelom i koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Zajedničku akciju proveli su policijski službenici Odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK-a i pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Nakon završene kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati nadležnom tužiocu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.