Policijska akcija u TK: Oduzete droge, oružje i uhapšene dvije osobe

Ali Huremović
Policijska akcija u TK: Dvije osobe uhapšene, pronađeni droga i oružje

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 31. oktobra 2025. godine proveli su široku akciju usmjerenu na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela.

Tokom kontrola na području TK, policija je legitimisala 332 osobe, kontrolisala 200 vozila, izvršila 10 pretresa lica, 2 pretresa po naredbi suda, te 4 racije na određenim lokacijama.

Prilikom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina materija koje asociraju na opojnu drogu, uključujući kanabis i amfetamin, digitalne vage, tablete, mobilne telefone, te druge predmete koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, uhapšene su dvije osobe – A.A. (1987) iz Lukavca i S.M. (1979) iz Gračanice.

Također, u okviru akcije pronađeni su i oduzeti puška, pištolj, municija, notesi, registarske tablice i vozilo, a izdato je 39 prekršajnih naloga.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju predmeta, a Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biće dostavljeni odgovarajući izvještaji s dokazima.

