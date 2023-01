Poljoprivrednici u FBiH najavljuju proteste, traže u Budžetu 200 miliona KM

Poljoprivrednici u Federaciji BiH izaći će na proteste ukoliko do kraja janaura ne bude usvojen Budžet Federacije BiH. Prema Prijedlogu budžeta za 2023. godinu, za poljoprivredu bi trebalo biti izdvojeno oko 160 miliona KM, no iz Udruženja poljoprivrednika ističu da je to nedovoljno za podršku ovoj grani privrede.

”Ide proljetna sjetva, ljudi su oštećeni svakako sa sušom, trebaju nabavljati repromaterijal za sjetvu i sve ostalo, treba se plaćati kvartal a ako nema Budžeta nema ni plaćanja, tako da smo reagovali, plus što se ne slažemo sa prijedlogom Vlade od 160 miliona, to nije ni blizu potreba poljoprivrede. Mi smo tražili da to bude 200 miliona KM i ostajemo pri tome. Zadnjih sedam – osam godina nije se protestvovalo, ali sad je došlo do nokata. Sa koronom, sa ratom u Ukrajini, sa sušom, poljoprivrednici su praktično na koljenima. Sve je išlo protiv poljoprivrede i sad i Vlada pokazuje da i oni idu protiv poljoprivrede. Ako se ništa ne desi, protesti su neminovni”, ističe za RTV Slon Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.