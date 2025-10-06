Pomozimo Mensuri Mujkić iz Tuzle da ponovo stane na noge

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za 38-godišnju Mensuru Mujkić iz Tuzle, koja već četiri godine vodi tešku borbu s bolešću. Pozivom na broj 17042 mogu se donirati 2 KM za njeno liječenje.
Mensura je od zdrave i aktivne žene došla u situaciju da je danas nepokretna i prikovana za krevet. Zbog jakih bolova i zdravstvenih komplikacija prošla je na stotine pregleda i nekoliko operacija, ali bez značajnog poboljšanja.
Uz pomoć ranijih donacija liječenje je nastavila u Turskoj, gdje su joj odstranjeni maternica, dio crijeva te oba jajovoda i jajnika. Iako su postavljene dijagnoze rektokele i enterocele, Mensura se nije oporavila i i dalje je nepokretna. Nova operacija, koja bi joj mogla pomoći, košta 20.000 eura.
Posebno teško je to što je Mensura majka dvojice dječaka, od kojih jedan ima poteškoće u razvoju. O njima i njoj brine njena majka, koja živi od minimalne penzije.
Donacije za Mensurino liječenje moguće je izvršiti pozivom na broj 17042, putem web stranice www.pomoziba.org
Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.