Pomozimo Mensuri Mujkić iz Tuzle da ponovo stane na noge

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za 38-godišnju Mensuru Mujkić iz Tuzle, koja već četiri godine vodi tešku borbu s bolešću. Pozivom na broj 17042 mogu se donirati 2 KM za njeno liječenje.

Mensura je od zdrave i aktivne žene došla u situaciju da je danas nepokretna i prikovana za krevet. Zbog jakih bolova i zdravstvenih komplikacija prošla je na stotine pregleda i nekoliko operacija, ali bez značajnog poboljšanja.

Uz pomoć ranijih donacija liječenje je nastavila u Turskoj, gdje su joj odstranjeni maternica, dio crijeva te oba jajovoda i jajnika. Iako su postavljene dijagnoze rektokele i enterocele, Mensura se nije oporavila i i dalje je nepokretna. Nova operacija, koja bi joj mogla pomoći, košta 20.000 eura.

Posebno teško je to što je Mensura majka dvojice dječaka, od kojih jedan ima poteškoće u razvoju. O njima i njoj brine njena majka, koja živi od minimalne penzije.

Donacije za Mensurino liječenje moguće je izvršiti pozivom na broj 17042, putem web stranice www.pomoziba.org

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mensura Mujkić

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Mensura Mujkić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Mensura Mujkić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Mensura Mujkić

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.