Ponovo pokrenuta inicijativa za uvođenje komunalnih taksi na priređivače igara na sreću

Komunalne takse za priređivače igara na sreću mogle bi ponovo biti uvedene u Tuzli nakon što je vijećnik Naroda i Pravde Mirza Malkočević uputio prijedlog da se ta tačka uvrsti u dnevni red sjednice Kolegija i Gradskog vijeća Tuzla. Političari u Goraždu se zalažu za istu incijativu.

Malkočević je podsjetio da je Gradsko vijeće Tuzla krajem 2024. godine donijelo odluku o prestanku važenja odluke o komunalnim taksama, te istakao da bi novom odlukom bila obuhvaćena naplata taksi za sve vrste igara na sreću, od slot aparata do elektronskih igara, kao i za poslovne prostore u kojima priređivači igara na sreću posluju. Kao primjer naveo je Grad Bihać, gdje je ova praksa već uvedena, a čiju je zakonitost potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, priređivači igara na sreću ostvaruju ogromne profite zahvaljujući građanima, dok istovremeno gradovima ne plaćaju taksu, što smatra nepravednim. Dodao je da bi prikupljena sredstva bila usmjerena u projekte od interesa za građane, a da bi takva odluka imala i društvenu ulogu u smanjenju jedne od vodećih ovisnosti u društvu.

O prijedlogu je trebalo da se raspravlja na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle, ali je ona prekinuta zbog komemoracije i dženaze policajca Samira Mustafića.

Inicijativa i u Goraždu

Slična inicijativa pokrenuta je i u Goraždu, gdje je vijećnik Naše stranke Edin Borovac zatražio povećanje komunalne takse za kladionice i kockarnice. Cilj je, kako je istakao, povećanje gradskog budžeta i smanjenje negativnog društvenog uticaja koji prekomjerna dostupnost kockarskih sadržaja ima na pojedince i zajednicu.

Borovac je naglasio da bi ovakva mjera poslala jasnu poruku o odgovornom upravljanju javnim prostorom, te da bi kroz oporezivanje profitabilnih komercijalnih subjekata bio osiguran pravedniji sistem raspodjele obaveza i odgovornosti. Kao primjer naveo je Grad Bihać, gdje je ova praksa već provedena, a najavio je da će se u Goraždu pitanje povećanja takse pokrenuti kroz kantonalni zakon.