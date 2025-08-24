Komunalne takse vraćaju se u Tuzlu: Na udaru priređivači igara na sreću

Nedžida Sprečaković
Predložen povratak komunalnih taksi za priređivače igara na sreću u Tuzli
Foto: Ilustracija

Komunalne takse za priređivače igara na sreću mogle bi ponovo biti uvedene u Tuzli nakon što je vijećnik Naroda i Pravde Mirza Malkočević uputio prijedlog da se ta tačka uvrsti u dnevni red sjednice Kolegija i Gradskog vijeća Tuzla.

Podsjetio je da je Gradsko vijeće Tuzla krajem 2024. godine donijelo odluku o prestanku važenja odluke o komunalnim taksama, te istakao da bi novom odlukom bila obuhvaćena naplata taksi za sve vrste igara na sreću, od slot aparata do elektronskih igara, kao i za poslovne prostore u kojima priređivači igara na sreću posluju.

Kao primjer naveo je Grad Bihać koji je već donio odluku o uvođenju komunalne takse, a čiju je zakonitost potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH početkom jula ove godine. Sud je ocijenio da takve odluke lokalnih zajednica nisu u suprotnosti sa zakonima Federacije BiH.

Malkočević je naglasio da priređivači igara na sreću ostvaruju ogromne profite zahvaljujući građanima, dok istovremeno gradovima ne plaćaju taksu, što smatra nepravednim. Dodao je da bi sredstva prikupljena na ovaj način bila usmjerena u projekte od interesa za građane, a da bi uvođenje takvih nameta ujedno moglo imati i društvenu ulogu u smanjenju jedne od vodećih ovisnosti u društvu.

Prijedlogom je zatraženo da Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zaduži gradonačelnika i resorne službe da pripreme prijedlog nove odluke o komunalnim taksama za priređivače igara na sreću.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Spektakl ljepote, stila i snažne poruke: Održan Izbor za Fotomodela TK – Lukavac 2025.

Vijesti

Velika disperzija i izazovi: Koliko vremena se troši na službena putovanja u TK

Vijesti

Lidl nastavlja širenje u BiH, u toku gradnja novih marketa i distributivnog centra

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Netanyahu pokreće hitne pregovore o otetim talcima, dok izraelska vojska priprema ofanzivu na Gazu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]