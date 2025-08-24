Komunalne takse vraćaju se u Tuzlu: Na udaru priređivači igara na sreću

Komunalne takse za priređivače igara na sreću mogle bi ponovo biti uvedene u Tuzli nakon što je vijećnik Naroda i Pravde Mirza Malkočević uputio prijedlog da se ta tačka uvrsti u dnevni red sjednice Kolegija i Gradskog vijeća Tuzla.

Podsjetio je da je Gradsko vijeće Tuzla krajem 2024. godine donijelo odluku o prestanku važenja odluke o komunalnim taksama, te istakao da bi novom odlukom bila obuhvaćena naplata taksi za sve vrste igara na sreću, od slot aparata do elektronskih igara, kao i za poslovne prostore u kojima priređivači igara na sreću posluju.

Kao primjer naveo je Grad Bihać koji je već donio odluku o uvođenju komunalne takse, a čiju je zakonitost potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH početkom jula ove godine. Sud je ocijenio da takve odluke lokalnih zajednica nisu u suprotnosti sa zakonima Federacije BiH.

Malkočević je naglasio da priređivači igara na sreću ostvaruju ogromne profite zahvaljujući građanima, dok istovremeno gradovima ne plaćaju taksu, što smatra nepravednim. Dodao je da bi sredstva prikupljena na ovaj način bila usmjerena u projekte od interesa za građane, a da bi uvođenje takvih nameta ujedno moglo imati i društvenu ulogu u smanjenju jedne od vodećih ovisnosti u društvu.

Prijedlogom je zatraženo da Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zaduži gradonačelnika i resorne službe da pripreme prijedlog nove odluke o komunalnim taksama za priređivače igara na sreću.