Posljednji oproštaj: Komemoracija za Zuhdiju Karića Zuxa u ponedjeljak

U Kalesiji će u ponedjeljak, 2. februara 2026. godine, biti održana komemoracija povodom smrti Zuhdije Karića Zuxa (1977–2026).

Komemoracija će se održati u Velikoj sali BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, s početkom u 12:15 sati.

O životu i radu rahmetli Zuhdije Karića govorit će predstavnici porodice, Općine Kalesija, Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, Fudbalskog kluba Bosna Kalesija, kao i prijatelji, privrednici i poslovni partneri s kojima je sarađivao.

Zuhdija Karić Zux ostat će upamćen kao posvećen društveni i sportski radnik, čiji je doprinos lokalnoj zajednici ostavio dubok trag.