Potvrđena optužnica zbog napada na novinara i snimatelja CIN-a

Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio je optužnicu protiv lica G.B. (58) iz Brčkog, zbog napada na novinara i snimatelja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) koji se dogodio u

Brčko distriktu BiH.

Podsjetimo, u popodnevnim satima dana 27. februara 2025. godine dogodio se fizički

napad na novinara i snimatelja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva pri vršenju službenih zadataka na području Brčko distrikta BiH. Odmah po prvim saznanjima o ovom događaju, Policija Brčko distrikta BiH pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH poduzela je hitne istražne radnje i u vrlo kratkom periodu podnešen je Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica G.B. (58)* godine iz Brčkog.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH u daljem toku istrage poduzelo je odgovarajuće istražne

mjere, radnje i aktivnosti koje su dovele do efikasnog okončanja istrage i podizanja optužnice protiv lica G.B. (58)* na dan 28. juli 2025. godine. Predmetnom optužnicom licu G.B. (58)* iz Brčkog na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela „Lake tjelesna povreda“ iz člana 170 stav 1 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH u sticaju sa krivičnim djelom „Oštećenje tuđe stvari“ iz člana 287 stav 1 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, a na štetu novinara i snimatelja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva.

Osnovni sud Brčko distrikta BiH zakazao je ročište za saslušanje optuženog lica radi

izdavanja kaznenog naloga.