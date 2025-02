Povećanje plata u TK izazvalo buru, premijer tvrdi da mu plata raste samo 60 KM

Nakon što je u Tuzlanskom kantonu usvojen zakon o platama i naknadama odnosno usklađen sa federalnim zakonom, otvorila se lavina komentara i reakcija.

Posebno, nakon iznošenja podataka o tome koliko će ubuduće iznositi plate zastupnika u Skupštini TK, ministara u Vladi TK te premijera.

Tim povodom, organizovana je press konferencija na kojoj su premijer TK Irfan Halilagić i predsjedavajući Skupštine TK Žarko Vujović iznijeli podatke o tome koliko je kome povećana plata te zbog čega se to dogodilo u ovoj godini nakon usvajanja minimalne plate u iznosu od 1.000 KM.

” Samo Tuzlanski kanton od svih deset kantona nije imao usklađen Zakon o platama i naknadama sa federalnim zato smo ga i mi donijeli. Kada je bio Kolegij Skupštine 21. januara na dnevnom redu se našao ovaj zakon i on je jednoglasno usvojen. Također, Prijedlog zakona proslijeđen je svim poslanicima isti dan i data im je mogućnost da se izjasne po tom pitanju i da intervenišu putem amandmana a oni to nisu uradili”, rekao je Žarko Vujović, predsjedavajući Skupštine TK.

Posebne reakcije došle su na račun premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, odnosno da su plate povećane za dvije hiljade KM.

No, premijer je demantovao navode, ističući kako je samo njegova plata povećana za nešto više od 60 KM.

” Skupština TK, Vlada TK, ministarstvo pravosuđa i uprave te ministarstvo finansija TK zaduženi su da se realizuje ovaj Zakon. Sve plate budžetskih korisnika rasle su u kontinuitetu od dolaska ove Vlade, to je otprilike 174 miliona KM porast. Nije istina da su plate povećane za 2.000 KM. Primjenom zakona premijer TK imat će platu 4.001 KM a do sada je to bio iznos 3.935 KM “, naglasio je premijer TK Irfan Halilagić.

Na konferenciji je istaknuto i kako će predsjedavajući Skupštine TK imati manju neto platu.

Primjenom zakona o platama i naknadama predsjedavajući Skupštine TK imat će platu 5.218 KM što je manje u odnosu na ranije jer je do sada plata predsjedavajućeg iznosila 5.842 KM.

Aktuelni predsjedavajući Skupštine je u ovom kontekstu rekao kako u obračun njegove plate ulazi i radni staž zbog čega su primanja odmah veća.

Također, istaknuto je kako sekretari u ministarstvima imaju veće plate od ministara u pojedinim segmentima.

Povećanja su zabilježena i kod ministara, čija će plata umjesto 3.109 KM sada iznositi 3.524 KM. Kada je u pitanju obračun novih plata do zabune je, kako navode iz Skupštine, došlo zbog toga što se povećanje računalo uzimajući u obzir stari koeficijent.

„Ljudi su nakon usvajanja ovog zakona išli s osnovicom koja je postojala tada. Trenutkom donošenja Zakona, ta osnovica je stavljena van snage i donesena je nova. Tada je bila 480 u Federaciji, kod nas 454, pa su množili odmah koeficijent i 454, a niko nije uzeo osnovicu koju je Vlada donijela i koja iznosi 425. Niko nije rekao da je smanjena osnovica za obračun plata“, rekao je Boris Krešić, zamjenik predsjednika Skupštine TK.