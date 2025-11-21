Požar na vikendici u mjestu Čifluk, pričinjena veća šteta

Nedžida Sprečaković
Požar na vikendici u mjestu Čifluk, pričinjena veća šteta
Požar na vikendici u mjestu Čifluk, pričinjena veća šteta, foto: Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik

Požar na vikendici u mjestu Čifluk, grad Srebrenik, izbio je sinoć nešto poslije jedan sat i alarmirao Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Srebrenik. Dojavu o požaru vatrogasci su primili u 01:12, nakon čega je prema mjestu intervencije upućeno jedno vozilo sa četveročlanom ekipom, a već po dolasku zatekli su objekt zahvaćen vatrom.

Na terenu su bili prisutni i policijski službenici PS Srebrenik, kao i dežurni radnik Elektrodistribucije Srebrenik. Vatrogasci su požar lokalizovali u 02:08, a potpuno ugasili u 02:30, dok se ekipa u bazu vratila u 02:48, što potvrđuje da je riječ o intervenciji koja je zahtijevala brzu i koordinisanu reakciju.

U ovom požaru pričinjena je značajna materijalna šteta, ali srećom povrijeđenih osoba nije bilo. Uzrok požara bit će utvrđen nakon obavljenog uviđaja i analize nadležnih službi.

