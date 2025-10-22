U ranim jutarnjim satima, 22. oktobra 2025. godine, u mjestu Rapatnica – Bađžići kod Srebrenika, izbio je požar na putničkom motornom vozilu marke VW Golf IV. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik dojavu o požaru primila je u 02:39 sati, nakon čega je na lice mjesta odmah upućeno jedno navalno vozilo sa tri vatrogasca.

Dolaskom ekipe na teren, svega pet minuta kasnije, u 02:44 sati, vozilo je već bilo potpuno zahvaćeno vatrom. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, požar je lokalizovan u 02:50, a u potpunosti ugašen do 03:10 sati.

Intervencija je završena povratkom ekipe u bazu u 03:20 sati. Na sreću, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba, a uzrok požara bit će naknadno utvrđen.