Poznat datum ukopa Muje Sinanovića

Mujo Sinanović koji je jučer preminuo u 99. godini života, bit će ukopan sutra u Tuzli.

Ispraćaj će se obaviti u petak 5. septembra od 16:30 d0 17:00 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla. Ukop je na groblju Bukovčići.

Mujo je inače bio poznat kao “Kralj Panonike”. Generacijama posjetilaca kompleksa Panonskih jezera u Tuzli ostao je u sjećanju kao čovjek koji je skoro svakodnevno, bez obzira na vremenske prilike, ulazio u slanu vodu i donosio osmijeh svima koji su ga susretali.

Njegova vitalnost, snaga i volja bili su simbol zdravog života, a posjetioci Panonike rado su ga gledali i pozdravljali. Mujo Sinanović postao je simbol Panonskih jezera, ali i Tuzle, jer je svojim životom i navikama pokazivao kako upornost i disciplina mogu biti recept za dugovječnost.

Kroz godine je stekao nadimak kralj Panonskih jezera, a njegovo ime i lik ostat će upamćeni među građanima Tuzle i svim posjetiocima kompleksa.